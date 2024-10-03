Большая пробка сковала трассу на въезде в Новосибирск из-за аварии

Въезд в Новосибирск оказался заблокирован из-за аварии.

В Telegram-канале “Вести Новосибирск” сообщили, что на трассе между Бердском и Новосибирском на южном въезде в областной центр автомобили встали в жуткую пробку по причине дорожно-транспортного происшествия.

Со слов очевидцев, напротив посёлка Кирова около железнодорожной станции Береговая столкнулись три грузовых автомобиля — у одной из машин заметили разбитое стекло, а на дороге появилась неизвестная жидкость.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что таксист протаранил сразу три машины на Юбилейном в Новосибирске