Бывшего главу потребрынка Новосибирска Витухина заподозрили в создании ОПС

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя городского департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства Виталия Витухина.

По информации «Прецедента», ссылающегося на собственный источник, Витухин подозревается в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).

Виталий Витухин покинул должность в мэрии 23 мая 2024 года. Его задержали 3 июня.

Следствие считает, что в 2021 году, занимая пост главы департамента, Витухин заключил соглашения с компаниями на установку и управление торговыми павильонами, а затем, возможно, использовал своё служебное положение для создания препятствий их деятельности.