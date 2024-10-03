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общество

Бывшего главу потребрынка Новосибирска Витухина заподозрили в создании ОПС

Фото: Новосибирский областной суд

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя городского департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства Виталия Витухина.

По информации «Прецедента», ссылающегося на собственный источник, Витухин подозревается в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).

Виталий Витухин покинул должность в мэрии 23 мая 2024 года. Его задержали 3 июня.

Следствие считает, что в 2021 году, занимая пост главы департамента, Витухин заключил соглашения с компаниями на установку и управление торговыми павильонами, а затем, возможно, использовал своё служебное положение для создания препятствий их деятельности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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