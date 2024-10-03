Крупный банк запустил Серебряный клуб для старшего поколения в городах Сибири

Цель проекта — создание образовательной и досуговой среды для людей активного возраста.

Теперь в Сбере можно не только совершить финансовые операции, но и встретиться с единомышленниками. Банк запустил пилотный проект «Серебряный клуб» для россиян старше 55 лет.

Проект стартовал в 26 городах страны, в числе которых множество сибирских городов — Ачинск, Барнаул, Бердск, Бийск, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск и Томск.

Как показало исследование банка, людям старшего возраста крайне важно поддерживать живое общение и учиться новому. В ответ на этот запрос банк запустил Серебряный клуб. На 55 площадках, которые выбраны для встреч, сотрудники банка просто и доступно будут рассказывать, как обезопасить свои финансы от мошенников, приумножить накопления, эффективно экономить, делать покупки с выгодой для бюджета и многое другое.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Люди старшего возраста всегда нуждаются в особом внимании. Уверен, что наши мероприятия в рамках «Серебряного клуба» Сбера принесут практическую пользу – помогут сибирякам пенсионного и предпенсионного возраста успешно обходить ловушки мошенников, лучше разбираться в финансовых вопросах. А еще — найти хобби по душе, поддерживать здоровый образ жизни, планировать досуг в компании единомышленников и обрести новых друзей».

Полный перечень городов, в которых запустился проект, а также перечень планируемых мероприятий можно найти на сайте «Активный возраст». Там же можно зарегистрироваться на мероприятия.