Новосибирск занимает четвертое место по зарплатам для начинающих программистов

Новосибирск оказался на четвертой позиции в рейтинге средних зарплат для начинающих программистов в сфере IT. Согласно данным сервиса «Авито Работа».

Средняя предлагаемая заработная плата составляет более 96,3 тыс. рублей, что на 78% превышает показатели прошлого года. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Лидером по этому показателю стал Ростов-на-Дону с зарплатой в 107,9 тыс. рублей. На втором месте расположилась Самара (101,7 тыс. рублей), а третью позицию заняла Москва (97,8 тыс. рублей). В среднем по России уровень зарплат для начинающих специалистов составляет 73,7 тыс. рублей, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работа» Кирилл Пшеничных отметил, что в условиях нехватки кадров в IT-отрасли работодатели из Москвы и других регионов предлагают начинающим специалистам не только конкурентоспособные зарплаты, но и дополнительные привилегии. Он подчеркнул, что географическое положение становится менее значимым, так как многие компании предлагают гибридные и удаленные форматы работы, что делает предложения более привлекательными без необходимости переезда.

В конце августа министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь сообщил о нехватке кадров в IT-сфере, оценивая дефицит примерно в 3 тыс. человек. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, общий дефицит в IT-отрасли составляет от 500 до 700 тыс. человек.

Цукарь также отметил, что часть специалистов из Новосибирской области уходит в западные регионы России, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. Он добавил, что недавние изменения в программе IT-ипотеки не затронули эти города, что может способствовать задержке кадров в Новосибирской области. Многие местные IT-специалисты продолжают работать удаленно с компаниями из других регионов.