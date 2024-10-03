Опубликован список худших взрослых поликлиник Новосибирска по версии 2ГИС

Редакция Сиб.фм собрала список худших поликлиник в Новосибирске на основании отзывов пользователей платформы 2ГИС.

Поликлиника по улице Нарымская

Первая в нашем списке поликлиника по улице Нарымской, 4. Пользователи поставили ей 1,7 звезд. Люди жалуются на «ужасное» отношение к людям и хамское поведение.

«Нет слов, одни негативные эмоции -100. Люди вообще не хотят работать. Пятиминуткой называется 40 минут отсутствия на рабочем месте. Отвратительно», — пишет один из пользователей.

Городская клиническая поликлиника №2

На втором месте расположилась Городская клиническая поликлиника №2. Она получила оценку в 1,8 звезд. Люди жалуются на «ужасное» обслуживание и большие очереди.

«Ужасная поликлиника, в регистратуру дозвониться невозможно, огромные очереди, персонал хамит», — пишет на сайте сервиса.

Городская клиническая поликлиника №9

Третье место в нашем антирейтинге получает Городская клиническая поликлиника №9. Она получила 2,1 звезды. Люди жалуются на узкие коридоры и «ужасное» обслуживание.

«Заболела, нужен был срочно больничный. Записи свободной не было, пришла по живой очереди. Отсидела час, как только зашла в кабинет, мне говорят, что обед, и вообще примут после всех тех, кто по записи. К врачу невозможно попасть», — пишут на сайте

Городская клиническая поликлиника №16

Четвертое место занимает Городская клиническая поликлиника №16. Ей пользователи поставили 2,2 звезды. Люди также жалуются на проблему с очередями и нехорошее отношение со стороны персонала.

«Просто беспредел, просидела с температурой в очереди к терапевту 3 часа, кабинетов не хватает», — написали в комментариях.

«С нескольких адресов поликлиники сгоняют всех с ОРВИ в один кабинет по этому адресу. Круто сидеть в душном маленьком коридоре с 20 кашляющими людьми», — написал другой пользователь.

Городская клиническая поликлиника №21

Пятое место получила Городская клиническая поликлиника №21. Ей жители мегаполиса поставили 2,4 звезды. Люди пожаловались на огромные очереди в учреждении, плохое обслуживание и хамское поведение со стороны персонала.

«Отвратительная поликлиника. Хамы медсестры, врачи и женщины сидящие в регистратуре», — говорится в одном из комментариев.