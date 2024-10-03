Опубликованы народные приметы на 3 октября 2024 года: что можно и нельзя делать

3 октября в народном календаре отмечается как день Астафий Ветряк.

В этот день на Руси традиционно вывешивали одежду на улице для проветривания, что считалось способом избежать проблем и невзгод в будущем.

Православные верующие вспоминают святого и великомученика Евстафия Римского, который при жизни носил имя Плакида и был военачальником. Он прославился своей праведной жизнью и помощью страждущим.

Приметы погоды

В этот день на Руси предсказывали погоду по направлению ветра:

Северный ветер — похолодание.

Восточный ветер — теплая и ясная погода.

Южный ветер — хорошая погода в ближайшие дни.

Западный ветер — предвестник дождей.

Безветренный день — вероятный снег.

Густой туман днем — теплая и сухая осень.

Отсутствие дождя — мало снега зимой.

Занятия 3 октября

Согласно обычаю, в этот день рекомендуется мыть окна и зеркала святой водой для защиты от потусторонних сил. Также считается, что в ночь на 3 октября снятся вещие сны, которые следует записать. Окуривание дома можжевельником, зверобоем или полынью также является обычной практикой.

Есть поверье, что в этот день можно поплакать, чтобы избавиться от невзгод, а также стоит прислушаться к своему организму, чтобы понять необходимость перемен в жизни.

Запреты 3 октября

В этот день следует избегать ревности и ссор с близкими, так как это может привлечь проблемы. Не рекомендуется ничего покупать, особенно белье и постельные принадлежности. Дарить и принимать подарки также не стоит, чтобы избежать ссор. Стряхивание воды с рук считается нежелательным, лучше вытереть руки насухо.