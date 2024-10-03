Переработка сельхозпродукции в Новосибирской области активно развивается при поддержке Правительства региона

Губернатор Андрей Травников и учредитель ООО «Маслов» г-н Цюй Фэй оценили темпы и качество работ по реализации крупного инвестпроекта на площадке Южного ПЛП.

Глава региона подчеркнул, что темпы работ сегодня – впечатляющие: «Напомню, ровно год назад мы здесь объявляли о старте строительства первого объекта. Здесь было чистое поле, а сейчас, за 12 месяцев, здесь не просто спроектированы, а смонтированы основные агрегаты, установки и здания будущего завода. Мало того, инвестор уже принял решение и мы одобрили его летом на инвестсовете – о строительстве второго предприятия. Это – вторая очередь большого проекта по переработке сельхозпродукции в Новосибирской области. Ну и, конечно, этот якорный инвестиционный проект дал толчок появлению новых резидентов, поэтому мы стараемся форсировать всё, что связано с инфраструктурой, с нашими обязательствами в части сетей электроснабжения, газоснабжения, вопросов движения автомобильного транспорта, примыкания к железной дороге. Уже свершившийся факт – на территории Новосибирской области появляется ещё один промышленно-логистический парк – Южный ПЛП. Тот безусловный успех, который мы получили с основным ПЛП, повторяется здесь, под Бердском, в южном направлении. Предприятия «Маслов» в основном будут работать на экспортный рынок, потому что наш потребитель всё-таки привык к подсолнечному маслу, а потребители Юго-Восточной Азии привыкли к рапсовому маслу, поэтому рапсовое и льняное масло в основном поставляется на экспорт», – пояснил Губернатор.

Г-н Цюй Фэй напомнил, что место для строительства завода было выбрано именно в Новосибирской области из-за большого количества сырья и возможности наращивать его производственные мощности, из-за удачного транспортно-логистического расположения региона и отдельно – из-за поддержки со стороны властей: «Очень большую поддержку оказывает господин Губернатор, Андрей Травников, руководство района, получаем много господдержки. Мы в этом году очень быстро строим, почти все работающие специалисты – из Китая, держим скорость очень прилично».

Заместитель генерального директора по строительству Павел Таюрский отметил, что в апреле этого года на объекте приступили к основному строительству и планируют завершить первую очередь – на 1000 тонн – во втором квартале следующего года. Общий объём финансирования – 6,5 миллиардов рублей, из которых на первую очередь направлено 3,5 миллиарда. Сегодня почти полностью готов элеваторный комплекс, который будет принимать зерно как с железнодорожного, так и с автомобильного транспорта. Далее зерно переходит в чистку, сушку и во временное хранение – это 60 тысяч тонн одновременного хранения зерна. На территории завода строится отдельная лаборатория, которая будет заниматься контролем качества масла. Здесь же будет проводиться сертификация продукции.

Инвестору потребуется достаточно большой объём сырья, бо́льшую часть которого он планирует получать от местных поставщиков – новосибирских и из соседних регионов.

Напомним, что Новосибирская область продолжает развитие площадок, обеспеченных полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, для привлечения новых инвесторов на территорию региона. Одна из таких площадок – Южный промышленно-логистический парк между Бердском и Искитимом.

Парковая политика – приоритетное направление инвестиционной политики региона. Реализация парковой политики позволяет региону увеличивать объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет, годовую выручку и объём привлечённых инвестиций резидентов парков, а также создавать новые высокопроизводительные рабочие места на территории парковых проектов.