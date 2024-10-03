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вчера 21:30
общество

Прокуратура контролирует дело бывшего главы потребрынка Новосибирска Виталия Витухина

Фото: Новосибирский областной суд

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и организации преступного сообщества.

Прокуратура Новосибирской области контролирует ход расследования, инициированного в отношении бывшего начальника департамента мэрии Виталия Витухина, а также нескольких сотрудников кладбищ и местного жителя.

С 1 декабря 2016 года по 6 ноября 2019 года подозреваемый, обладая служебными полномочиями и информацией о работе семи городских кладбищ, создал преступное сообщество, цель которого заключалась в систематическом получении взяток от сотрудников кладбищ. В результате, по данным следствия, с декабря 2019 года по май 2024 года экс-чиновник через посредника получил не менее 15,9 миллиона рублей.

Дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленной УФСБ и ОЭБиПК УМВД России по Новосибирску. Прокуратура продолжает следить за расследованием.

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Игорь Кириченко
Журналист

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