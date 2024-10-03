Рынок ипотеки вошел в фазу новой рыночной трансформации

В Новосибирском Экспоцентре завершился II Сибирский форум застройщиков, девелоперов и риелторов «Строим будущее. Сибирь».

В мероприятии приняли участие почти 400 представителей строительной отрасли и смежных секторов из разных регионов Сибири, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Для всех участников форум стал уникальной возможностью познакомиться с прогнозами, аналитикой и актуальными кейсами в сфере недвижимости, которые представили ведущие эксперты рынка.

В рамках пленарного заседания «Тенденции и тренды отрасли. Как жить дальше?» модератором которого выступила Валерия Мозганова (Business FM, г.Москва) приняли участие спикеры, представляющие государственные органы, девелоперов и банковское сообщество.

Строительная отрасль в настоящее время пребывает в процессе постоянных изменений. Застройщикам и девелоперам приходится действовать в динамичной, конкурентной среде. Продажи жилья после бурного роста, вызванного льготными ставками по ипотечным кредитам для ряда социальных групп, снизили темп. Чему немало поспособствовал как уровень ключевой ставки, установленный ЦБ, так и сворачивание многих программ льготной ипотеки.

Однако в ситуации нет ничего необычного, полагает управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп.

«Регулятор хочет охладить рынок и не только девелоперский. Его задача — снизить огромный разрыв между дешёвыми ипотечными кредитами с господдержкой и текущими ипотечными ставками рынка. Кроме того, у ЦБ есть задача удержать инфляционные показатели в запланированных рамках. Предполагаю, что, когда заданные показатели будут достигнуты, начнется процесс снижения ставки ЦБ, и она вернётся к комфортным для развития рыночной ипотеки показателям. Конечно, мы внимательно отслеживаем текущие процессы на рынке, но уверены, что продажи недвижимости, по данным на конец года, не будут сильно отличаться от нормы», — отметил Александр Солоп.

По его словам, насколько длительным окажется текущий период высоких ставок и сниженных продаж и какое влияние он окажет на рынок, можно будет судить в конце первого полугодия следующего года. «Но, думаю, всем участникам рынка нужно потихоньку привыкать к тому, что период высокой учетной ставки в это раз будет более длительным, чем раньше. В этих условиях банкам, девелоперам, риелторам надо будет становиться более гибкими, более мобильными, чтобы успевать быстро адаптироваться под меняющиеся условия», — добавил эксперт.

Что касается вторичного рынка, то здесь будет расти число встречных сделок.

«Наступает время различных коллабораций между банками, застройщиками и покупателями, время рассрочек, комплексных продуктов, различных субсидий. Банкам, девелоперам и риелторам важно будет правильно понять финансовую модель своего покупателя и уметь грамотно встроиться в эту модель», — уточнил Александр Солоп.