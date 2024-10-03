Стал известен уточненный прогноз погоды на октябрь-2024 в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра представили уточненный прогноз погоды для Новосибирска на октябрь 2024 года. По их данным, второй месяц осени обещает быть довольно теплым.

Средняя температура в течение месяца ожидается в пределах +3...+6 градусов, а количество осадков будет близким к норме. В первой декаде октября температура воздуха составит +6...+9 градусов, что на 1-2 градуса выше обычных значений. Ночные температуры могут варьироваться от +2 до +7 градусов, местами поднимаясь до +11, а также опускаясь до 0...-5 градусов. Днем температура будет колебаться от +9...+16 до +3...+8 градусов. Во второй половине первой декады возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

Во второй декаде октября температурные условия останутся схожими. Ночью ожидается температура от 0 до -5 градусов, а в середине третьей декады возможен рост до +10 градусов. Днем температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, с периодами повышения до +12...+17 градусов.

В третьей декаде ночные температуры будут колебаться от -2 до -7 градусов, а дневные — от +5 до +12...+17 градусов.

В конце первой декады, а также в отдельные дни второй и большей части третьей декады ожидаются осадки в виде дождя, а ночью возможен мокрый снег. В начале третьей декады прогнозируется похолодание, поделились синоптики.

Напомним, в Новосибирске туроператоры высказались о туристическом налоге.