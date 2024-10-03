Ученые из Новосибирска исследуют смертельный вирус Марбург

Смертельный вирус Марбург изучают новосибирские ученые.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что в Африке произошла вспышка опасного вируса Марбург, в результате которого умерло уже восемь человек. Известно, что вирус чаще всего попадает через поврежденную кожу и слизистые оболочки и передается от больного человека через кровь, слюну, мочу, сперму, рвоту. Об этом рассказал BFM-Новосибирск.

По словам руководителя лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александра Чепурнова, в России было всего два случая заражения данным вирусом и оба из них произошли в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» во время проведения испытаний.

Так, Николай Устинов заразился вирусом, когда у морской свинки брали кровь для изучения инфекции — он укололся иглой. Мужчину сразу изолировали, но спустя время ученый скончался. Следующим был Сергей Визунов — он заразился в 1990 году. Однако мужчина смог перенести заболевание и выжил.

«Вирус Марбург, как и многие другие вирусы, остаются в коллекции ГНЦ ВБ «Вектор». Его ученые, вместе с коллегами из других новосибирских институтов и НГУ ведут исследования, которые в будущем могут позволить создать лекарство против геморрагической лихорадки Марбург», — рассказал Александр Чепурнов.