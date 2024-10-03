В Новосибирске 45,7% предпринимателей негативно реагируют на высокие налоги

Новосибирскстат опубликовал результаты исследования деловой активности в розничной торговле.

В третьем квартале 2024 года 90% опрошенных предпринимателей в Новосибирске оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» или «удовлетворительную». Для сравнения, в аналогичном периоде 2023 года этот показатель составил 88,6%.

Среди негативных факторов, влияющих на бизнес, выделяются высокий уровень налогов (45,7%), конкуренция (37,1%) и недостаточный платежеспособный спрос (35,7%). Также бизнесмены отмечают высокие расходы на транспорт (20%) и аренду (17,1%), нехватку средств (15,7%) и высокий процент коммерческого кредита (14,3%).

Средний уровень торговой наценки составляет 31%, что, по мнению предпринимателей, недостаточно для покрытия затрат. Для получения адекватной прибыли они считают, что наценка должна варьироваться от 16% до 50%.