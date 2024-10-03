В Новосибирске ищут пропавшего подростка из Казани в серой куртке

Из Республики Татарстан исчез подросток.

В группе “ЛизаАлерт” социальной сети ВКонтакте сообщили, что в Казани Республики Татарстан исчез 16-летний Карим Нургалиев. Последний раз юношу видели 28 сентября 2024 года. По словам волонтеров, подросток может находиться в пределах Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 173 см, нормальное телосложение, темные волосы, карие глаза. В день пропажи на нем была серая куртка, черные джинсы, черные кроссовки и очки для зрения. С собой был черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом волонтерам поискового отряда по телефонам 8 800 700-54-52 или набрать 112.