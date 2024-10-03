В Новосибирске из 14 объектов БКД завершены ремонтные работы на 12

Завершён ремонт ул. 25 лет Октября – участок протяжённостью 1,7 км отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев оценил выполненные работы на выездном совещании.

«Участие в проекте БКД позволяет нам при помощи федерального финансирования производить комплексный ремонт. Помимо полотна дороги, ремонтируются тротуары, бордюры, восстанавливаются газоны, наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки. В этом году по нацпроекту мы ремонтируем 14 объектов, 11 из них уже приняты, улица 25 лет Октября стала 12-м. До 15 октября мы должны завершить приёмку оставшихся объектов. Выходим на финишную прямую и в плановом порядке завершаем проект», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Улица 25 лет Октября, расположенная в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска, комплексно отремонтирована практически на всём протяжении – от ул. Авиастроителей до ул. Александра Невского (1,7 км). Участок улицы от ул. Авиастроителей до ул. Республиканской был отремонтирован ранее в рамках муниципальной программы, поэтому в проект БКД включён не был.

В общей сложности в текущем году в Новосибирске отремонтировано около 100 км дорог: 19 км (14 объектов) по проекту БКД и 75 км – в рамках муниципальной программы с участием средств городского и областного бюджетов. Кроме того, обновлено 43 участка дорог в частном секторе.

«В этом году у нас рекордные объёмы дорожного ремонта – на 30 % больше, чем в прошлом году. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса с этой задачей справился. Ремонт дорог – это одна из приоритетных задач на будущий период», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.