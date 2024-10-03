В Новосибирске мэрия разрешила строить общежитие на месте ФМШ

О разрешении строительства общежития на месте ФМШ заявила мэрия Новосибирска.

В пресс-службе департамента строительства и архитектуры городской администрации сообщили, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство общежития по адресу Ляпунова,3 для обучающихся СУНЦ Новосибирского государственного университета.

На улице Ляпунова, 3 расположено старое здание физико-математической школы, построенное в 1960-х годах по инициативе основателя Академгородка. С началом строительства нового кампуса НГУ ученики были переведены в новое здание — СУНЦ НГУ.

В конце сентября были озвучены планы по сносу старого корпуса с целью строительства шестиэтажного общежития для студентов СУНЦ. Демонтаж здания намечен на конец 2025 года, а новый объект, вмещающий 564 человека, планируется к завершению в 2026 году.

Однако местные активисты выступили против сноса и обратились в Государственную инспекцию по охране культурного наследия Новосибирской области. Специалисты обещали завершить проверку к январю 2025 года.