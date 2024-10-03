В Новосибирске обсудили проблемы самовольного строительства

В четверг, 3 октября, в Новосибирске в рамках Сибирской строительной недели (SibLegalWeek) прошла конференция, посвященная вопросам самовольного строительства.

Юристы из Москвы, Новосибирска и других городов России рассмотрели типовые случаи самостроев и судебные решения по ним. В комментариях экспертов для BFM-Новосибирск отмечается, что снос объектов, построенных без разрешений, является основным способом решения проблемы. Однако снос допускается только в случае угрозы жизни и здоровью людей; остальные нарушения не всегда ведут к немедленному сносу.

Юлия Бузанова, основатель компании Buzanova & Partners, подчеркнула, что любые нарушения градостроительных норм рассматриваются как угроза жизни, но многие из них могут быть исправлены, что может привести к легализации построек.

Наталья Папушина, кандидат юридических наук и судья в отставке, добавила, что судьи часто избегают легализации объектов, чтобы не нести ответственности за возможные последствия. В условиях жестких правил противопожарной безопасности легализация остается затрудненной, и единственной возможностью для собственников является наличие сложившейся застройки.