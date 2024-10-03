В Новосибирске полицейские вымогали деньги у женщины-водителя

В Новосибирске полицейские подозреваются в вымогательстве взятки.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против двух инспекторов ДПС, работающих в ГИБДД УМВД России по городу. Они подозреваются в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 27 мая 2024 года, когда инспекторы остановили автомобиль «Опель-Мерива», за рулем которого находилась местная жительница. Полицейские заявили водителю о совершении ею административного правонарушения и потребовали денежные средства в качестве взятки за несоставление протокола.

Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Суд отправил их в СИЗО.

Напомним, в Новосибирске произошла ночная перестрелка во дворе.