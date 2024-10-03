В Новосибирске появился чат мам, выступающих против вакцинации, психологических тестов и цифровизации в школах

В Новосибирской области родители школьников создали чат, в котором борются против нововведений в образовательных учреждениях.

В Новосибирской области мамы школьников объединились в одном чате, в котором выражают свое недовольство системой образования.

«За сохранение традиционного очного образования с живыми учителями. Против цифровизации, экспериментов, секспросвета, навязывания медицинских услуг», — гласит в описании телеграм-чата.

Большинство родителей в чате возмущались в начале учебного года платформе «Сферум», которая создана для учителей и учеников, основной задачей которой является помощь в обучении. Однако родители считают, что их дети должны получать всю программу в очном формате.

«В последнее время мы с прискорбием наблюдаем, как агрессивно внедряется и рекламируется платформа «Сферум» в образовательных учреждениях нашей области. Школы, вузы и даже детские сады бесконтрольно эксплуатируют соцсеть «ВКонтакте» для образовательного процесса, навязывают детям регистрацию в ней и выполнение там неких «заданий», незаконно вовлекают детей и молодежь в интернет-среду, где на них обрушивается шквал информации, наносящей удар по неокрепшей детской психике», — говорится в обращении, которое направили родители министру образования Новосибирской области Жафяровой.

Мамы учеников считают, что их дети могут столкнуться с запрещенным контентом из-за «Сферума».

«То есть ВК фактически сделал платформу по вовлечению всех школьников в свою соцсеть. При этом ВК до сих пор является безусловным лидером по распространению опасного и деструктивного контента, рассчитанного на школьников. Его там гораздо больше, чем на всех западных платформах вместе взятых. Реальное возрастное ограничение ВК — 18+, так как там содержится огромное количество именно таких материалов», — отметили они.

Родители считают, что их дети из-за платформы могут столкнуться с группами «смерти», порнографией и деструктивной музыкой — они привели пример, что лицом ВК была исполнительница Инстасамка и Элджей.

По их мнению, если их ребенок попадет в какую-то деструктивную группу, то в этом будет виновата школа.

В министерстве образования им ответили, что законодательством РФ не предусмотрено несовершеннолетним иметь мобильные средства связи, компьютер и доступ к Интернету.

«Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители. Учитель обязан донести информацию, связанную с учебным процессом, любым доступным способом», — ответили в ведомстве.

Помимо этого, они выступают и против электронного дневника. В чате массово возмущаются, что он привязывается к Госуслугам.

Инициаторы рекомендуют мамам писать заявление на бумажный дневник, так как, по их мнению, у детей не должно быть никаких гаджетов и все должны учиться "по старинке".

«Я подошла к учителю с личным разговором, объяснила свою позицию, подкрепила свои убеждения тем, как воспитывается ребенок, чем и как занимается, увлекается. Мы растем без гаджетов. Дала понять, что я непросто "из вредности" это делаю и не "раком хочу тут всех поставить". Далее подкрепила законностью свой выбор. Готова приходить в школу хоть каждый день за информацией и лично контактировать. Я и муж не раз приходили в школу за д/з, фотографировали с доски сами (это когда на больничном ребенок был)», — поделилась своим опытом одна из родительниц.

Еще одна женщина добавила, что в их доме только её ноутбук, который она не дает ребенку, а все домашние задания она узнает через родительский чат.

Тесты

Из актуального, что требуют отменить ещё родители, — это различные тесты в образовательных учреждениях. Например, психологические. На их взгляд, школьные специалисты не смогут выявить какие-либо отклонения или суицидальные наклонности у учеников.

«Вы не обязаны принимать помощь от того специалиста, которого сами не выбирали, поэтому образовательная организация (будь то школа или детский сад) может лишь предложить помощь и услуги штатного психолога, но не навязывать и не утверждать, что это обязательно», — обратилась Ольга к сочатовцам.

Она призвала писать отказы на тестирования, назвав их "пустышками".

Против вакцинации

Большинство людей в чатах выступают против вакцинации детей и карантина в школах.

По их мнению, прививки могут привести к летальному исходу и ухудшению здоровья их детям.

«У нас по закону все медицинские вмешательства добровольные. И ни в одном ФЗ нет такой статьи, где бы было написано, что «в случае отказа родителей от прививок своим детям, РПН или какой-либо другой орган имеет право передавать медицинские сведения о несовершеннолетних детях, представляющих медицинскую тайну, опеке». В последние годы в сети и СМИ люди пачками выкладывают информацию о побочках и смертях от ядовитого зелья», — написала в чате сибирячка.

Еще одна женщина в чате поинтересовалась, как можно не прививаться, не посещать фтизиатра, не делать флюорографию и тесты на туберкулёз её ребёнку.