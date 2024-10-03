В Новосибирске прирост населения сократился в четыре раза

В четыре раза сократился прирост населения в столице Сибири.

Как сообщает независимый аналитик Сергей Николаев, в период с января 2016 года по январь 2024 года численность Новосибирска увеличилась на 49 700 человек, тогда как за предыдущие восемь лет рост составил 193 600 жителей.

По словам эксперта, среднегодовой прирост населения города сократился почти в четыре раза — с 24,2 тысяч до 6,2 тысяч человек. В то же время, объем строительства жилья увеличился: с 2008 по 2015 годы в городе было возведено 9,361 миллиона квадратных метров, а с 2016 по 2023 годы — 10,436 миллиона.

Также, за последние восемь лет на каждого нового жителя города было построено 210 квадратных метров жилья, тогда как в период с 2008 по 2015 годы этот показатель составлял всего 48 квадратных метров.