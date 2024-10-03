В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в Астафьев день

Ежегодно 3 октября в Русской Православной Церкви вспоминают великомученика Евстафия, что также называется праздником Астафий-ветряк.

В этот день отмечается Собор Брянских святых, в который входят девять известных угодников Божиих, а также память о великомученике Евстафии Плакидe, его супруге Феопистии и детях Агапии и Феописте. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Евстафий был римским военачальником, который, увидев образ Спасителя в рогах оленя во время охоты, принял Святое Крещение вместе с семьей, но после этого их постигли серьезные испытания.

В народе этот праздник ассоциируется с началом осенних ветров. В этот день предки проверяли погоду, запускали ветряные мельницы и отмечали праздник мельников. Также в Астафьев день проветривали одежду на улице, в то время как стряхивание воды с рук было запрещено, чтобы не «обидеть» воду.

Как и в любой праздник, в этот день не принято сквернословить и ругаться. Не рекомендуется дарить подарки, так как это могло испортить отношения. Молодые люди также воздерживались от предложений руки и сердца, а женщины старались не выходить на улицу до обеда, особенно при сильном ветре.