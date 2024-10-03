В Новосибирске туроператоры высказались о туристическом налоге

В Новосибирске обсуждается возможность введения туристического налога, однако представители туристической отрасли призывают власти отложить это решение.

Исполняющий директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко выразила опасения по поводу негативного влияния налога на туристический бизнес. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Проект мэрии о введении налога предполагает его сбор с предпринимателей в сфере размещения гостей, начиная с 2025 года. Ставка налога будет постепенно увеличиваться: 1% в 2025 году, 2% в 2026, 3% в 2027, 4% в 2028 и 5% с 2029 года от налоговой базы. Фоменко отметила, что минимальная сумма налога должна составлять не менее 100 рублей в сутки.

По её словам, налог создаст дополнительную нагрузку на предприятия коллективного размещения и отразится на стоимости проживания для туристов.

Заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Лариса Нюренбергер согласилась с тем, что сбор туристского налога является распространенной практикой в мире. Однако она предложила рассмотреть дифференцированный подход к его введению, разделяя туристические и нетуристические регионы. Нюренбергер подчеркнула, что Новосибирская область не относится к числу туристических направлений, но обладает потенциалом для развития специализированных видов туризма, таких как медицинский и деловой.

По данным Министерства экономического развития региона, в прошлом году Новосибирскую область посетили 1,9 миллиона человек — на 52% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако Фоменко отметила, что эта цифра включает не только туристов, но и транзитных пассажиров, таких как вахтовики и спортсмены.

Средства, полученные от туристического налога, будут направлены на развитие туристической инфраструктуры. Однако эксперты затрудняются назвать конкретные объекты, на которые могут быть потрачены эти средства.

По итогам 2023 года объем платных услуг в сфере туризма в Новосибирской области составил 18 миллиардов рублей, что на 72% больше по сравнению с прошлым годом и в 3,5 раза превышает показатели 2020 года.