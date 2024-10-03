В Новосибирске в двух районах ограничили движение

В двух районах города ограничили движение транспорта.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в период со 2 по 8 октября 2024 года на два метра стала уже проезжая часть улицы Обской в районе жилого дома №50/2.

Также со 2 по 16 октября будет закрыта проезжая часть улицы Петропавловской. В том числе, на пять метров сузили улицу Титова в районе жилого дома №41/1.

И со 2 по 22 октября закрыли улицу Связистов в районе здания №182а.

Напомним, что таксист протаранил сразу три машины на Юбилейном в Новосибирске