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общество

В Новосибирске задержали мигрантов при помощи технологии распознавания лиц

Фото: Shutterstock.com

Информация о нежелательности нахождения в России двух женщин-мигранток поступила правоохранителям из регионального Управления Роспотребнадзора.

Сотрудники полиции Новосибирска задержали двух иностранных граждан, в отношении которых ранее было принято решение о нежелательности проживания на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Информация о нежелательности нахождения в России мигранток поступила от регионального Управления Роспотребнадзора. Для их розыска полицейские использовали данные системы видеоанализа и биометрической идентификации лиц из аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Женщины были задержаны сотрудниками отдела полиции Новосибирского метрополитена на одной из станций метро. В настоящее время они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области для последующей депортации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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