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общество

В Новосибирской области кондитерская компания «Татьянин двор» строит фабрику

Фото: Pexels.com

Кондитерская компания «Татьянин двор» строит новую фабрику в бизнес-парке «Лидер» под Новосибирском.

По словам директора компании Виталия Мамаева, строительство началось в 2023 году на площадке, приобретённой в 2021 году. В 2025 году планируется запуск первого модуля — складского комплекса. Об этом пишет Infopro54.

В последующие годы будут запущены ещё два производственных модуля. Общая площадь фабрики составит 8 000 квадратных метров, а её мощность — около 3 000 тонн продукции в месяц.

На предприятии будет создано более 1 000 рабочих мест. После завершения строительства производственные мощности компании увеличатся в 20 раз.

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Игорь Кириченко
Журналист

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