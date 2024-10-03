В Новосибирской области кондитерская компания «Татьянин двор» строит фабрику

Кондитерская компания «Татьянин двор» строит новую фабрику в бизнес-парке «Лидер» под Новосибирском.

По словам директора компании Виталия Мамаева, строительство началось в 2023 году на площадке, приобретённой в 2021 году. В 2025 году планируется запуск первого модуля — складского комплекса. Об этом пишет Infopro54.

В последующие годы будут запущены ещё два производственных модуля. Общая площадь фабрики составит 8 000 квадратных метров, а её мощность — около 3 000 тонн продукции в месяц.

На предприятии будет создано более 1 000 рабочих мест. После завершения строительства производственные мощности компании увеличатся в 20 раз.