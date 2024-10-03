В Новосибирской области построят логокомплекс за 611 млн руб

За 611 миллионов рублей под Новосибирском построят логокомплекс.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области сообщили о том, что совет по инвестициям региона одобрил проект по созданию производственно-логистического комплекса "Мочище" с объемом инвестиций в 611 миллионов рублей.

"Проект предполагает строительство производственно-логистического комплекса для оператора 3PL услуг "Экваир" и кондитерской фабрики "Родина"", — уточнили в пресс-службе.

Известно, что на территории станционного сельсовета в Новосибирской области будет построен объект, площадь которого составит более 12 тысяч квадратных метров. Выход на проектную мощность состоится в октябре 2026 года.