В Новосибирской области в смертельном ДТП столкнулись две иномарки

Смертельная авария произошла ночью в Новосибирской области.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что 2 октября 2024 года водитель за рулем «Toyota Caldina» ехал по трассе Р-254 «Иртыш» из Омска в сторону Новосибирска и на 1391 километре дороги выехал на встречную полосу, где в результате столкнулся с грузовым автомобилем «Volvo».

Водитель легковушки скончался от полученных травм.

На месте происшествия работала следственная опергруппа. Об этом рассказал врио начальника отделения Госавтоинспекции отдела МВД РФ по Коченевскому району Новосибирской области Владимир Рудковский.

Напомним, что в Новосибирске на Кочубея ограничат движение транспорта на год