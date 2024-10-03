Жителей Новосибирска осудили за незаконный сбыт алкоголя и сигарет

Шестеро местных жителей были пойманы за незаконный сбыт алкоголя и сигарет.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, Карасукский районный суд определил наказание для шестерых новосибирцев, которые обвиняются в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта и реализации алкогольной и табачной продукции без соответствующей маркировки и лицензии.

Ведомство уточняет, что с весны 2019 года по лето 2022 года все обвиняемые хранили на складе в городе Карасук Новосибирской области немаркированные алкоголь и сигареты, чтобы в дальнейшем распродавать свою продукцию.

В результате сотрудники УФСБ по Новосибирской области пресекли незаконную деятельность и изъяли более 9,5 тысяч бутылок алкоголя и более 23,5 тысяч пачек сигарет на сумму 4 миллиона рубля.

Суд назначил новосибирцам от двух до четырех лет условно с испытательным сроком и штрафом в размере 60 тысяч рублей.

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