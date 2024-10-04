23 года назад над Чёрным морем Украина сбила Ту-154, летевший в Новосибирск

4 октября 2001 года над Чёрным морем украинские военные сбили российский пассажирский лайнер Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск. Инцидент произошёл в 232 километрах от Сочи, унесший жизни всех 78 человек на борту — 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был поражён зенитной ракетой 5В28, выпущенной с зенитного ракетного комплекса С-200 «Ангара» во время учений украинских военных в Крыму. Ракета была запущена в 13:41:20 по московскому времени, но вместо запланированной мишени Ту-143 «Рейс» по ошибке нацелилась на Ту-154, находившийся на расстоянии 230 километров.

Время полёта было ограничено — всего 220 секунд до катастрофы. В 13:45 система управления воздушным движением зафиксировала попытку связи с самолётом, однако вскоре он исчез с радаров. Экипаж другого самолёта в этом районе заметил яркую вспышку, что подтвердило худшие опасения.

После получения информации о катастрофе к месту происшествия были направлены пограничные корабли и спасательные команды. Несмотря на усилия, удалось найти только 14 тел; остальные жертвы остались на глубине более двух километров, где лежали обломки и личные вещи погибших. Чёрный ящик так и не был найден.

Расследование инцидента охватывало различные версии, включая возможность теракта и случайного взрыва на борту. Однако все версии были опровергнуты. Эксперты выдвинули официальную версию — самолёт был сбит ракетой, так как были найдены поражающие элементы.

Первоначально эту версию озвучили журналисты CBS и CNN, которые обвинили украинские вооружённые силы в инциденте. Под давлением фактов Украина признала факт проведения учений с запуском ракет, хотя позже попыталась откреститься от ответственности.

Разные версии трагедии: новые данные о катастрофе самолета

В результате проведенной экспертизы российская сторона установила, что пассажиры потерпевшего крушение самолета погибли от баротравмы. По данным экспертов, после попадания ракеты на борту возник пожар, а в легких жертв был обнаружен угарный газ. Глава российской экспертной комиссии Владимир Рушайло заявил, что катастрофа произошла из-за зенитной ракеты, взорвавшейся в непосредственной близости от лайнера.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришла к аналогичному выводу. Под давлением общественности украинская сторона признала, что "украинская ракета могла быть причиной трагедии". Министр обороны Украины выразил соболезнования родственникам погибших, однако уточнил, что "причины происшествия до конца не установлены". В то же время эксперты МАК сообщили о находке пяти фрагментов зенитной ракеты и указали, что данные радиолокационных систем подтвердили запуск ракеты из района Феодосии. Несмотря на это, украинская сторона продолжала отрицать свою причастность.

После передачи материалов расследования в Генеральную прокуратуру Украины проверку данных поручили специалистам Киевского НИИ судебных экспертиз и Харьковского университета воздушных сил, которые не имели опыта в подобных делах. Их вывод оказался удобным для украинской стороны: ракета могла быть запущена, но это была "другая ракета". 20 сентября 2004 года уголовное дело было закрыто.

Тем не менее, как Израиль, так и Россия выдвинули претензии к Украине. Для их урегулирования Украина выплатила 7 809 660 долларов родственникам погибших в России и 7 500 000 долларов — родственникам погибших в Израиле, но страна так и не признала своей вины. Частные иски от родственников жертв остались без удовлетворения, а иск авиакомпании "Сибирь" о возмещении убытков также не был удовлетворен. Судебные разбирательства длились семь лет, и в 2012 году суд отказался установить вину украинских военных.





Позже выяснилось, что при транспортировке вещественных доказательств из России на Украину исчезли металлические шарики — поражающие элементы старой советской ракеты 5В28 от ЗРК «Ангара», которые могли бы подтвердить ответственность украинской стороны. Эксперт, отвечавший за доставку, попал в ДТП и едва выжил, а вещественные доказательства таинственно пропали, вероятно, были украдены.