День учителя-2024: самые новые и душевные открытки для рассылки через мессенджеры

До 1994 года свой профессиональный праздник педагоги отмечали в первое октябрьское воскресенье. Затем его объединили со Всемирным днем учителя, учрежденным ЮНЕСКО 5 октября. В 2024 году выпадет на субботу.

От чистых сердец поздравляем вас с Днём учителя! Желаем всем вам большого здоровья, неутомимых сил и бодрости, энтузиазма и целеустремлённости, высоких достижений и взаимопонимания с нами-учениками, прекрасного настроения и удачных дней, счастья в ваших домах и благополучия.

Прекрасных наших и дорогих учителей поздравляем с Днём учителя. Желаем вам оставаться на гребне волны успеха и удачи, желаем благополучной деятельности и хорошего здоровья, желаем личного счастья и блага, уважения и красоты души.

Дорогая (имя отчество)! Поздравляем Вас с Днём Учителя и желаем Вам огромных творческих успехов, счастья и море удовольствий. Пусть Ваша жизнь станет приятным волшебным путём, который подарит массу эмоций, счастья, радости и прекрасных подарков судьбы. Мы будем стараться делать Вас счастливее, делая успехи в учёбе.

С Днём учителя. Дорогой наш строгий и добрый учитель, замечательный Вы наш человек, мы желаем Вам терпения и энтузиазма в работе, благополучия и счастья в жизни. Пусть всё и всегда получается так, как надо, пусть никто и никогда не смеет Вас огорчать. Активной и весёлой преподавательской деятельности, удачи и поддержки близких людей на выбранном пути.

Искренне поздравляем Вас с Днём учителя и пожелать хотим бескрайнего неба удачи и блага, безбрежного океана счастья и любви. Пусть в деятельности всегда удаётся достигать поставленных целей и намеченных вершин, пусть в жизни всегда будет время и возможность на любимое дело и любимых людей. Будьте здоровы и успешны.

Дорогие учителя, поздравляем вас с Днём учителя. Желаем всем бесконечной радости и большого счастья, бодрости души и светлых мыслей в голове, замечательного настроения и глубокого уважения, личного благополучия и хорошего достатка, прекрасных возможностей и высоких достижений, стабильного успеха и взаимопонимания с нами.

Поздравляем Вас с Днём учителя и хотим пожелать больших побед и достижений, весёлых праздников и радостных событий в жизни, удачи на пути к успеху, достатка, крепких сил, уверенности и оправдания всех тёплых надежд. Оставайтесь всегда прекрасным учителем и человеком.

Дорогие учителя, наставники наших деток, мудрые проводники в страну больших знаний, интересных экспериментов, весёлых затей, от имени всех родителей мы вас сегодня поздравляем с Днём учителя и хотим пожелать ловко и умело справляться с любым делом, достойно и красиво достигать любой цели, счастливо и увлечённо проводить любой день.

Дорогие наши учителя, спасибо вам за знания наших детей. Мы поздравляем вас с Днём учителя и хотим пожелать вам здоровья, терпения, упорства и оптимизма. Будьте, как пионеры, всегда и ко всему готовы, преодолевайте любые барьеры безграмотности и делайте этот мир ярче, веселей, добрей и чудесней. Успехов вам, уважаемые учителя, внутренней и окружающей гармонии.

Поздравляем с Всемирным днем учителя! Желаем оставаться всегда таким же прекрасным, добрым, отзывчивым, живым сердцем человеком, кумиром в глазах детей, гуру глазами родителей. Любви, гармонии, интереса, теплоты, полета мыслей, сознания без границ!

Дорогие учителя, поздравляем вас с праздником! Вы учите наших деток искать ответы на вопросы, быть самостоятельными и смелыми, развиваете их воображение! Вы делаете мир лучше и за это отдельное спасибо!

Дорогие учителя, мы сердечно благодарим вас за то, что вы учите наших детей не только образованию, но и тому, как стать хорошими людьми, служа им примером для подражания. Благодарим вас за то, что вы делитесь своими ценными знаниями, а также за вашу преданность и приверженность своей профессии. Надеемся, что этот день будет очень приятным и удачным. С Днем Учителя!

Этот праздник вызывает в каждом из нас теплые воспоминания о своих учителях, о школе, о наших самых любимых учениках... Для нас, учителей, это новый этап в обычных трудовых буднях. Пусть день сегодня будет наполнен поздравлениями учащихся, родителей, выпускников, друзей, родных! Пусть будет чаша полна счастьем, любовью, здоровьем и благополучием!

В день учителя, коллеги, от души хочется пожелать вам продуктивных лет работы! Чтобы ученики приходили на уроки с горящими глазами, а уходили вдохновленные с рюкзаком знаний! Успешного года и много сил!