Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с Андреем Травниковым

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Новосибирскую область, где обсудил с губернатором Андреем Травниковым вопросы социально-экономического развития субъекта.



По словам Дмитрия Патрушева, Новосибирская область традиционно один из центров притяжения компетентных кадров, научного сообщества и бизнеса. В текущем году отмечается активный рост инвестиций. Развивается обрабатывающий сектор, в частности технологические и наукоёмкие производства.



Говоря о сельском хозяйстве, вице-премьер отдельно отметил положительную динамику в животноводстве. Это первый в Сибири регион по производству скота и птицы, находится в тройке лидеров по производству молока. В настоящее время здесь полным ходом идет уборка нового урожая. Несмотря на сложные погодные условия, уже собрано более 2 миллионов тонн зерна, отметил вице-премьер и пожелал аграриям достойных результатов.



«Правительство со своей стороны поддерживает развитие АПК региона. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Но темпы доведения надо нарастить. Также необходимо проанализировать работу в рамках госпрограмм «Земля» и «Комплексное развитие сельских территорий», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.



Он также отметил работу Новосибирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Регион участвует в мероприятиях нацпроекта «Экология» по ликвидации незаконных свалок и сохранению лесов. В текущем году Правительство выделило на них 281 миллион рублей. В нацпроекте «Экологическое благополучие» перечень направлений расширится. В частности, регион продолжит работу по созданию системы обращения с отходами в рамках нового федпроекта «Экономика замкнутого цикла».



Заместитель председателя Правительства РФ выразил уверенность в том, что все это позволит повысить уровень комфорта и качества жизни населения Новосибирской области.



Андрей Травников в свою очередь поблагодарил Дмитрия Патрушева за визит в наш регион – уже в качестве куратора социально-экономического развития Сибирского Федерального округа. Губернатор подчеркнул: Новосибирская область развивается по всем основным показателям темпами выше среднероссийских.



«И даже, несмотря на макроэкономические изменения, по итогам I полугодия инвестиции в основной капитал — с хорошим приростом к уровню прошлого года.

Единственная отрасль, которая минусует у нас — абсолютно по объективным причинам — это агропромышленный комплекс. К сожалению, погода второй год сибирских аграриев не очень радует. Но сельхозпроизводители руки не опускают, продолжают развиваться, обновлять технику. Конечно, мы оказываем максимальное содействие», – сказал Андрей Травников.



Глава Новосибирской области также добавил, что основные вопросы, которые хотел бы обсудить в ходе встречи, касаются ситуации в сельском хозяйстве, поддержки аграриев.