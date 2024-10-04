Дорожные службы Новосибирска проводят мероприятия по консервации ливневок на зиму

В рамках подготовительных мероприятий к зимнему периоду проводится очистка и консервация дождеприемников.

Дорожные учреждения приступили к очистке и консервации к зиме дождеприемных устройств. В Новосибирске их 4 936. На сегодня законсервировано около 25 %. К активным работам по консервации ливневок приступят на следующей неделе.

«Ежегодно перед зимним периодом мы консервируем ливневки, когда это необходимо, чтобы они не забивались грязью и туда не попадали остатки противогололедных материалов. В Центральном районе 560 дождеприемников, в Центральном округе – 1 322. На сегодня закрыто около 700 ливневок, что составляет 53 %. Работы выполняются в две смены, работают по две-три бригады», – рассказала начальник центрального участка ДЭУ-1 Яна Пилипенко.

К работам в Центральном округе приступили в конце сентября и планируют завершить к середине октября. При этом предусмотрено, что некоторые дождеприемные устройства пока закрывать не будут, чтобы не было подтоплений, так как впереди еще сезон дождей.

«Для того чтобы уходила влага, мы оставляем низкое место и при консервации делаем отверстия, чтобы вместе с водой в ливневки не уходила различная грязь», – уточнила Яна Пилипенко.