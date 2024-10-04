Где гулял Новосибирск: мобильный оператор назвал самые популярные парки этого лета

В тройку самых «цифровых» мест, где горожане не только гуляли, но и активно пользовались интернетом, вошли «Березовая роща», Первомайский сквер и Центральный парк. Такой рейтинг был составлен специалистами МегаФона на основе анализа обезличенных данных новосибирских абонентов.

В Новосибирске насчитывается около 15 крупных парковых зон. Летом жители города приходили сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты, одновременно активно используя интернет и обмениваясь информацией. Вот список самых популярных мест для отдыха:

• Парк «Березовая роща». Эта рекреационная зона второй год подряд занимает лидирующие позиции по количеству трафика. Парк площадью 30 гектаров предлагает аттракционы, кафе и контактный зоопарк. Утром здесь приятно бегать и гулять с детьми, а вечером — проводить романтические свидания. Мобильная активность пользователей увеличилась на 55% по сравнению с прошлым годом, превысив 299 Тбайт. Этого объема достаточно, чтобы посмотреть примерно 74 тысячи фильмов.

• Первомайский сквер — уютный зеленый уголок в центре города, который завоевал симпатии горожан. Реконструкция, продолжающаяся все лето, не отпугнула посетителей. Офисные работники использовали обеденные перерывы для прогулок по парку, а вечерами его заполняла молодежь, активно общаясь как вживую, так и онлайн. За летние месяцы объем переданных данных увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив более 250 Тбайт, что соответствует 128 тысячам часов видео в высоком разрешении.

• Парк «Центральный» — самый старый парк города. Здесь расположены Новосибирский театр музкомедии, современная галерея уличного искусства, пешеходный фонтан и шахматный городок. По подсчетам аналитиков этим летом жители использовали здесь интернет-трафик на 49% активнее, чем в прошлом году. Объем переданных данных составил около 214 Тбайт, что позволяет выложить в соцсети почти 53 миллиона фотографий.

«Трафик мобильного интернета в сети МегаФон в большинстве парков Новосибирска увеличился этим летом в среднем на 50%. Это говорит об увеличении числа отдыхающих и ожидаемо приводит к увеличению нагрузки на сеть. Чтобы не допустить сбоев и сделать отдых горожан максимально комфортным наши инженеры провели более 250 мероприятий по модернизации телеком-оборудования», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.