Глава СК потребовал доклад по делу инспектора ДПС в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал запрос о ходе расследования уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий сотрудниками ДПС в Новосибирской области.

Инцидент произошел в начале июля текущего года, когда трое полицейских начали преследование питбайка с двумя 13-летними девочками, которые проигнорировали требование остановиться.

Во время погони один из инспекторов ударил подростка жезлом, что привело к аварии: питбайк наехал на вкопанное резиновое колесо и опрокинулся, врезавшись в линию электропередач. Экипаж не сообщил о происшествии в дежурную часть и покинул место аварии. В результате проверки трое сотрудников Госавтоинспекции были уволены по отрицательным основаниям, сообщили в полиции в конце сентября.

Среди уволенных оказался инспектор Александр Гусев, который выразил несогласие с решением о своем увольнении. В социальных сетях он опубликовал обращение, в котором настаивает на своей невиновности и считает возбуждение уголовного дела против себя необоснованным.

Ранее против Гусева также было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий, связанное с инцидентом в мае 2021 года. В тот раз экипаж ДПС остановил водителя Toyota Mark-2, который не подчинялся требованиям. При задержании одного из пассажиров, 19-летнего Векила Абдуллаева, Гусев случайно выстрелил ему в голову из табельного оружия. Это дело было прекращено, и Гусев вернулся на службу.