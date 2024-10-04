Известные популяризаторы науки выступят на масштабном фестивале в Новосибирске

Девятый фестиваль науки «КСТАТИ» пройдёт в Новосибирске 5-6 октября. Жителей города ждёт марафон научно-популярных ток-шоу с участием известных популяризаторов науки Алексея Решетуна и Никиты Матасова, лекция антрополога Елены Судариковой, суд над супергероем и музыкальное шоу.

Фестиваль науки — это марафон лекций и научных ток-шоу, квестов и интеллектуальных игр, экскурсий и кинопоказов для всех, интересующихся наукой и технологиями.

Отличительными чертами фестиваля с момента его основания стали высокий уровень учёных-экспертов и обязательное участие местных исследователей, актуальность научных тем, разнообразие форматов и возможность живого общения зрителей и учёных.

В этот раз темой фестиваля были выбраны «Детали». Известное выражение: «дьявол кроется в деталях» – о тех незаметных составляющих, которые имеют сильное влияние на общую картину. Так и в науке: здесь много малозаметных, но фундаментальных составляющих. Совместно с известными популяризаторами науки и экспертами в разных областях знаний гости фестиваля обсудят науку в деталях.

Так, Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, автор научно-популярных книг и блога «mossudmed», сотрудник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России, расскажет о слабых и сильных сторонах человеческого организма через интересные факты и примеры и покажет всё богатство внутреннего мира человека.

Кандидат технических наук, сотрудник кафедры тепловых электрических станций при Уральском Федеральном Университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Александра Вальцева познакомит с информацией о футуристичных атомных проектах Советского Союза. Слушатели узнают о том, как атомные технологии в эпоху СССР должны были стать главной «деталью» многих привычных технологий — от атомных самолетов до мирных ядерных взрывов для промышленности, но так и остались лишь проектами.

Заключительным событием первого дня фестиваля станет научно-музыкальное ток-шоу с Никитой Матасовым и Артуром Вшивковым. Аэрокосмический инженер, сооснователь всероссийского научно-просветительского проекта «Мы верим в космос», популяризатор космонавтики Никита Матасов выступит с лекцией о деталях ракетостроения и материалах для марсоходов. А музыкант мультиинструменталист Артур Вшивков расскажет гостям фестиваля про воздействие звука на человеческий организм, раскроет историю создания хэндпана и тонкости игры на этом инструменте.

Второй день фестиваля откроет лауреат премии комиссии РАН по популяризации науки антрополог Елена Сударикова с лекцией-детективом о том, как учёные открыли новый вида человека, имея в своём распоряжении только несколько деталей: пару зубов и фалангу мизинца.

О неизвестных ранее деталях жизни создателя периодического закона Дмитрия Менделеева расскажет популяризатор науки Александр Иванов, автор проекта «Химия — Просто».

А на научно-популярном ток-шоу «Язык Эйнштейна», которое объединяет за одним столом сразу несколько учёных из разных областей знания, выступят сразу четыре эксперта.

Молекулярный биолог, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Даниил Гладких расскажет, откуда у термитов карманы на спине, и почему молодняк предпочитает стать камикадзе, а также прокомментирует открытие новых механизмов обучения мозга.

Елена Сударикова объяснит важность нахождения первого на Земле рисунка свиньи, которому более 51 тысячи лет, и детально разберёт исследование про косточки хоббитов с острова Флорес.

А кандидат физико-математических наук, ведущий программист Института теоретической и прикладной механики СО РАН, доцент НГПУ, старший преподаватель Специализированный учебно-научный центр университета НГУ Дмитрий Эпштейн пояснит, с какой целью учёные воссоздали на Земле «пауков», которые рождаются на Марсе с зимы по весну, и расскажет про «Суперлуние 2024».

Еще один эксперт — Иван Батаев, доктор технических наук, профессор кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ, пояснит, как и для чего имитировать вещества, находящиеся во внутренних слоях планет-гигантов или белых карликов, при помощи лазера и тонкой проволоки.

Завершит фестиваль еще одно ток-шоу — «Суд на супергероем. Халк», которое задействует учёных в роли адвокатов, прокуроров и свидетелей процесса.

В этом научно-популярном ток-шоу эксперты-ученые оценивают с научной точки зрения возможность существования персонажей комиксов в реальном мире, а присяжные из числа зрителей выносят вердикт — виновны герои в нарушении законов науки или нет.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, по предварительной регистрации.