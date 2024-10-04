Мэрия Новосибирска готовится к приватизации муниципальной аптечной сети

Мэрия Новосибирска анонсировала приватизацию муниципальной аптечной сети. Соответствующий проект постановления подписал мэр Максим Кудрявцев и разместил на сайте городской администрации.

Согласно федеральному закону № 485-ФЗ, запрещающему деятельность муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках, аптечная сеть должна сменить форму собственности и преобразоваться в акционерное общество.

В проекте постановления предусмотрено создание АО «Новосибирская аптечная сеть» с уставным капиталом 126 917 000 рублей, который будет состоять из 126 917 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Исполнять обязанности директора нового акционерного общества до первого общего собрания акционеров будет Виктория Чуканова. В совет директоров войдут также заместитель мэра Валерий Шварцкопп, начальник управления по демографической политике Александр Лаухин, заместитель председателя горсовета Николай Тямин, начальник департамента экономики Лариса Уткина и начальник управления муниципального имущества Александр Хаустов.