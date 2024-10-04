Мошенники из Новосибирской области обманули 40 человек на 46 млн руб

Риэлторы обманули 40 новосибирцев на 46 миллионов рублей.

В преcс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что прокуратура Бердска утвердила обвинительное заключение пяти жителям Бердска и Искитима по делу о мошенничестве.

По данным ведомства, с осени 2021 года по зиму 2023 года три женщины и двое мужчин оказывали «риэлторские услуги» и заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи.

«Полученные в счет оплаты за недвижимость денежные средства тратили на личные нужды», — уточнили в прокуратуре региона.

В результате по уголовному делу потерпевшими признано 40 человек. Общая сумма ущерба составила более 46 миллионов рублей.

Сейчас дело рассмотрит Бердский городской суд.