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общество

Мошенники из Новосибирской области обманули 40 человек на 46 млн руб

Фото: Сиб.фм

Риэлторы обманули 40 новосибирцев на 46 миллионов рублей.

В преcс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что прокуратура Бердска утвердила обвинительное заключение пяти жителям Бердска и Искитима по делу о мошенничестве.

По данным ведомства, с осени 2021 года по зиму 2023 года три женщины и двое мужчин оказывали «риэлторские услуги» и заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи.

«Полученные в счет оплаты за недвижимость денежные средства тратили на личные нужды», — уточнили в прокуратуре региона.

В результате по уголовному делу потерпевшими признано 40 человек. Общая сумма ущерба составила более 46 миллионов рублей.

Сейчас дело рассмотрит Бердский городской суд.

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Валерия Митрохина
Журналист

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