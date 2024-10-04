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общество

На Авито появился новый раздел с заданиями

Фото: Pexels.com

В личных профилях на «Авито» появился игровой раздел «Награды за задания». Он включает список обновляемых заданий.

— На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики «Авито» ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда, —рассказал директор по продукту для частных пользователей Виталий Туманов.

Раздел запустился для большинства пользователей Авито во всех регионах в тестовом режиме. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.

За выполнение заданий пользователь сможет получать «билетики», которые позволяют принять участие в розыгрыше призов.

В будущем планируется расширить варианты вознаграждений, пользователь сможет получать бонусы за выполнение заданий. Ими можно будет оплачивать до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья в «Авито Путешествиях».

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Галина Дидан
Журналист

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