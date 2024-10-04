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общество

Неизвестные пытались украсть конфискованную картошку в Новосибирске

Фото: АБ «Гвардия»

В Новосибирске неизвестный мужчина пытался украсть конфискованный картофель. Об этом сообщает пресс-служба АБ «Гвардия».

Напомним, что 2 октября во время рейда на нелегальной торговой точке в Ленинском районе правоохранители изъяли почти три тонны картофеля и задержали продавца.

3 октября в 11:16 на контрольно-пропускном пункте склада на улице Пролетарская охранник заметил мужчину в камуфлированном костюме, который открыто похищал овощи из грузовой «газели». На вопрос охранника, что он делает, мужчина ответил: «Забираю свою картошку!».

Выяснилось, что ранее картофель у него был изъят, и он сам привёз «газель» с овощами в указанное место. В результате мужчину вновь задержали и передали правоохранительным органам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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