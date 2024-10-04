Новосибирец получил ожог легких после курения вейпа

18-летний житель Новосибирской области получил ожог легких после курения вейпа и едва не умер.

Как сообщает Telegram-канал “Новосибирск с огоньком” со ссылкой на пресс-службу НМИЦ им. Мешалкина, в Новосибирске 18-летний местный житель проходил лечение воспаления миндалин на фоне ОРВИ, но ему стало резко плохо после того, как он решил покурить электронную сигарету.

В результате у парня развилась тяжелая двусторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью, из-за которой ему даже не помог аппарат ИВЛ. Тогда врачи приняли решение перевести его в НМИЦ им. Мешалкина для поддержки ЭКМО.

Благодаря экстракорпоральной мембранной оксигенации легкие сибиряка получили насыщенную кислородом кровь, после чего ожоги зажили.

Напомним, что в Новосибирске врачи спасли пенсионера, который потерял 6 литров крови