Новосибирская танцовщица на инвалидной коляске поделилась своей историей

28-летняя Алена Мелешина, ставшая призером соревнований по танцам на инвалидной коляске, рассказала о своей жизни после травмы, полученной в 20 лет. В настоящее время у нее есть дочь и популярный блог, на который подписаны тысячи пользователей.

Как сообщила Алена изданию АиФ-Новосибирск, в момент аварии она училась на четвертом курсе педагогического университета. После получения травмы ей было запрещено сидеть в течение четырех месяцев, но уже через три месяца она начала заново осваивать эту способность. Позже ей удалось принять участие в конкурсе красоты, где она заняла второе место и выиграла более легкую и удобную коляску.

Девушка отметила, что это событие открыло для нее новые горизонты общения и активной жизни. После этого Алена начала заниматься бальными танцами и в 2021 году приняла участие в своих первых соревнованиях с сольной программой, завоевав бронзовую медаль. В следующем году она узнала о своей беременности и в то время как готовилась к защите звания мастера спорта, ей все же удалось его получить.

В 2023 году Алена стала мамой, назвав свою дочь Евой. Отец ребенка не принимает участия в воспитании девочки, хотя изначально у пары были планы на совместное будущее. Алена уверена, что ее любви хватит дочери на всю жизнь и готова сделать все ради нее.

Кроме того, Алена активно делится моментами своей повседневной жизни в социальных сетях. На одном из ее аккаунтов уже более 15 тысяч подписчиков, а видео набирают миллионы просмотров. Первый опубликованный ролик с дочкой, на котором молодая мама убиралась и играла с Евой, стал настоящим хитом, собрав почти 8 миллионов просмотров и множество комментариев.

Алена отметила, что теперь понимает, что ее блог достиг нового уровня, так как многие пользователи пишут ей о том, что она вдохновляет их и интересна для просмотра.