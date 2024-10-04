Новосибирской области выделят более 2 млрд рублей на развитие АПК

Также обсудили ход текущей уборочной кампании.

Правительство РФ направит более 2 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса Новосибирской области в 2024 году. Об этом 4 октября заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Андреем Травниковым.

По его словам, необходимо ускорить доведение средств и проанализировать госпрограммы «Земля» и «Комплексное развитие сельских территорий». Патрушев отметил, что область лидирует в Сибири по производству скота и птицы, а также входит в тройку регионов по производству молока.

Также обсуждались итоги уборочной кампании, в рамках которой собрано более 2 млн тонн зерна.