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общество

Новосибирской области выделят более 2 млрд рублей на развитие АПК

Фото: Евгения Гловацкая / Сиб.фм

Также обсудили ход текущей уборочной кампании.

Правительство РФ направит более 2 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса Новосибирской области в 2024 году. Об этом 4 октября заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Андреем Травниковым.

По его словам, необходимо ускорить доведение средств и проанализировать госпрограммы «Земля» и «Комплексное развитие сельских территорий». Патрушев отметил, что область лидирует в Сибири по производству скота и птицы, а также входит в тройку регионов по производству молока.

Также обсуждались итоги уборочной кампании, в рамках которой собрано более 2 млн тонн зерна.

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Игорь Кириченко
Журналист

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