Певица Клава Кока не нашла общий язык с Аланой Мамаевой в новом выпуске шоу «Звёзды в джунглях»

В это воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск реалити-шоу «Звёзды в джунглях», где знаменитости продолжают проходить испытания ради загадочного главного приза.

Несмотря на напряжённую борьбу, общий банк остаётся почти пустым, так как все средства тратятся на еду. Ведущие намекнут участникам на необходимость пересмотреть свою «финансовую политику» и умерить аппетиты.

К участникам лагеря присоединится новая участница — модель и блогер Алана Мамаева, что обрадует Алену Блин, знакомую с новенькой. Однако Клава Кока негативно восприняла это прибавление. Она отметила, что не сможет найти общий язык с Аланой и планирует открыто голосовать против неё. Между тем, у Лерчека и Натана завязывается симпатия, и они проводят много времени вместе.

Голосование обещает быть неожиданным. Его результаты могут разочаровать многих участников.