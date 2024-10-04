Правительство Новосибирской области поддержало переработку сельхозпродукции

В регионе переработка сельхозпродукции развивается благодаря поддержке правительства НСО.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что губернатор региона Андрей Травников и учредитель ООО «Маслов» г-н Цюй Фэй оценили качество работ по реализации инвестпроекта на площадке Южного ПЛП.

По словам губернатора Новосибирской области, новый промышленно-логический парк должен привлечь новых резидентов. А предприятия «Маслов» будут ориентированы на международные рынки, в особенности на потребителей Юго-Восточной Азии, где значительно высок спрос на рапсовое и льняное масло.

Напомним, что размер инвестиций в создание завода по переработке масличных культур на сегодняшний день составляет 5,6 миллиардов рублей.