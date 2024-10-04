Пьяный угонщик автомобиля пойдет под суд в Новосибирске

Житель Новосибирской области отправится под суд за угон автомобиля.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что летом текущего года житель Ордынского района пообещал своему знакомому отремонтировать его автомобиль, но вместо этого использовал машину в личных целях.

Отправившись пообедать и выпив алкоголь, обвиняемый поехал в магазин и в результате не справился с управлением. Мужчина попал в ДТП и испортил чужой автомобиль, за что теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас уголовное дело рассмотрит Ордынский районный суд.

Напомним, что в Новосибирске произошло ДТП под «мостом глупости» у Гагаринской