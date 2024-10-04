Руководителю отдела маркетинга и врачу-анестезиологу в Новосибирске готовы платить больше 150 тысяч

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, размещенные на сервисе в Новосибирской области в октябре, и выявил наиболее высокооплачиваемые предложения. В регионе ищут руководителя отдела маркетинга, управляющего образовательным центром, анестезиолога и гериатра, шеф-повара, официанта, заведующего аптекой и водителя молоковоза.

Самой доходной стала вакансия руководителя отдела маркетинга в онлайн-школе рисования – сотруднику готовы платить до 180 тысяч рублей. Требования: опыт работы руководителем отдела маркетинга в онлайн-школе от 1 года, руководства командой маркетинга от 5 человек, быть «сильным» маркетологом, хорошо разбираться в техчасти: сайты, боты, иметь хороший визуальный вкус.

От 150 тысяч рублей будет получать анестезиолог-реаниматолог в ННИИТО. Работа в операционной и дежурства в палате реанимации, а также оказание специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» в стационарных условиях. График: пятидневная рабочая неделя и дежурства в палате реанимации.

Управляющий образовательным центром будет зарабатывать от 80 до 130 тысяч рублей. Предстоит управлять четырьмя центрами и общим отделом продаж из 10 менеджеров (регулярно бывать в каждом из центров лично), знать рынок образовательных услуг (тенденции, конкуренты, цены), совместно с директором и руководителями смежных отделов разрабатывать стратегию по продвижению, ценообразованию, ассортименту предлагаемых услуг.

Шеф-повар нужен в команду ресторана на базе Чепош Парк на Алтае. Нужно разрабатывать меню, составлять техкарты, анализировать спрос и обеспечивать разнообразие ассортимента блюд, управлять командой поваров. Зарплата – от 120 тысяч рублей, проживание на базе за счет работодателя, трансфер до места работы.

Столько же может зарабатывать официант в ресторане «Горыныч». Нужен опыт работы на аналогичной должности, но сотрудников без опыта компания готова рассмотреть на позицию помощника официанта. График работы 2/2, но с возможностью выходов на замену, корпоративное питание и развоз на такси в ночное время за счет компании.

От 80 до 120 тысяч рублей готовы платить водителю-продавцу на молоковоз. Задача: реализация продукции с автолавки. Необходимо водительское удостоверение категории В. Работа круглый год, на улице.

Заведующий аптекой-провизор будет получать 124 тысячи рублей. Обязанности: проводить оценку потребностей организации в ресурсах, исследование рынка поставщиков товаров, работ и услуг, определять оптимальных поставщиков, организовывать процесс закупок, контролировать исполнение договоров на поставку товаров. Требуется высшее профессиональное образование, аккредитация по специальности, наличие справки об отсутствии/наличии судимости.

Врач-гериатр требуется в городскую поликлинику №22. В обязанности входит оказание медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Зарплата – от 100 тысяч рублей, ежемесячно предоставляется компенсация стоимости аренды жилья в 8 тысяч рублей.