Серию образовательных мероприятий проводит крупный банк в школах и вузах Сибири

В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» более 1 млн учащихся прошли первый в новом сезоне урок «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». В число регионов-лидеров по числу прохождений вошла Новосибирская область.

В ходе обучения все желающие могут узнать о внутреннем устройстве нейросетей и правилах написания промптов — текстовых запросов для генеративных моделей. Закрепить полученные знания можно с помощью игрового тренажера. Материалы урока представлены для трех возрастных категорий — учеников с 1 по 4, с 5 по 9 и с 10 по 11 классы, — чтобы каждый мог изучить основы промпт-инжиниринга в интересном и понятном для себя формате.

Стратегический партнер Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky.

Кроме того, в сибирских вузах идут уроки бизнеса – серия образовательных мероприятий, организованных банком. На уроках специалисты банка и компаний-партнеров рассказывают студентам о современных возможностях для бизнеса – в частности акселераторе «Первое дело», где может зарегистрироваться и попробовать себя в проекте любой желающий. На других лекциях эксперты банка рассказывают студентам о мошеннических схемах и способах им противостоять, а также современных технологиях, карьере и т.д.

Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка Сбера:

«Преподавательская деятельности в виде обучения в «Школе 21», или СберУниверситете, наставничества, коучинга и менторства, иных видах и формах обучения – это важнейшая часть корпоративной культуры Сбера. Наши сотрудники учатся на протяжении всей своей жизни, приобретая новые знания, умения и навыки, а нередко и новую профессию, не меняя при этом работодателя. Мы хорошо понимаем важность профессии учителя. И поздравляем всех педагогов нашей страны с профессиональным праздником!»