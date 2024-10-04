Стала известна дата первых морозов в Новосибирской области

В Новосибирскую область в скором времени придут первые заморозки.

По данным сервиса Gismeteo, первые заморозки в Новосибирскую область придут 28 октября 2024 года. В этот день ожидается температура воздуха до -5 градусов.

Однако, синоптики “Яндекс Погоды” указывают, что текущая теплая неделя резко сменится на холод уже со следующей недели, а 21 октября придут заморозки от -1 до -5 градусов.

Первый снег новосибирцы смогут увидеть уже 11 октября.

Напомним, что эпидемиолог из Новосибирска рассказал про опасную лихорадку