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общество

Стало известно, что дарят родители школьников учителям в Новосибирске

Фото: МК в Новосибирске

Как подарки дарят учителям на День учителя — рассказали в Новосибирске.

В России 5 октября 2024 года отмечается профессиональный праздник работников сферы школьного образования День учителя. В честь этого портал МК в Новосибирске показал, какие подарки были подарены учителям в новосибирских школах.

Так, самый частый презент на праздник стал букет цветов.

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Помимо цветов учителям дарят и съедобные букеты, например, сладкую клубнику в шоколаде.

Фото Стало известно, что дарят родители школьников учителям в Новосибирске 3

Некоторые родители делают выбор и в пользу сертификатов в разные магазины.

Фото Стало известно, что дарят родители школьников учителям в Новосибирске 4

Также из сладких подарков учителям преподносят вкусные тематические тортики.

Фото Стало известно, что дарят родители школьников учителям в Новосибирске 5

Ранее Сиб.фм писал, что учитель истории из Новосибирской области вырастил тыкву весом 600 килограммов

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Валерия Митрохина
Журналист

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