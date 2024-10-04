Стало известно, что дарят родители школьников учителям в Новосибирске

Как подарки дарят учителям на День учителя — рассказали в Новосибирске.

В России 5 октября 2024 года отмечается профессиональный праздник работников сферы школьного образования День учителя. В честь этого портал МК в Новосибирске показал, какие подарки были подарены учителям в новосибирских школах.

Так, самый частый презент на праздник стал букет цветов.

Помимо цветов учителям дарят и съедобные букеты, например, сладкую клубнику в шоколаде.

Некоторые родители делают выбор и в пользу сертификатов в разные магазины.

Также из сладких подарков учителям преподносят вкусные тематические тортики.

Ранее Сиб.фм писал, что учитель истории из Новосибирской области вырастил тыкву весом 600 килограммов