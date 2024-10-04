Телеведущий Дмитрий Крылов назвал топ-20 причин приехать в Новосибирск

Во втором выпуске передачи зрителям продемонстрировали Академгородок.

На Первом канале вышел новый выпуск программы «Непутевые заметки», которую ведет Дмитрий Крылов. В своем шоу он назвал сразу 20 причин, почему стоит посетить столицу Сибири. Одной из них стал самый длинный метромост в мире.

На втором месте в ряде причин — самая умная улица мира. На ней расположено более 20 объектов научной инфраструктуры. Далее идет самая длинная пешеходная прямая улица на Земле — Красный проспект. Также здесь находится, по мнению «National Geographic», самая красивая дорога России.

В столице Сибири находится НОВАТ — самый крупный театр в Евразии. А на «речном вокзале» можно увидеть самое высокое колесо обозрения за Уралом.

Ведущий подчеркнул, что это не все достопримечательности, но и этого достаточно, чтобы задуматься о семейном путешествии в Новосибирск.

Напомним, что стало известно, что дарят родители школьников учителям в Новосибирске.