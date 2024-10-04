Цыгане застряли в лифте многоэтажного дома в Новосибирске

В Новосибирске группа цыган застряла в лифте многоэтажного дома.

Видео с моментом их освобождения появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как один из мужчин пытается открыть двери лифта вручную. После успешного раздвижения дверей из кабины вышла большая группа людей.

Управляющая компания напомнила жителям о важности соблюдения правил эксплуатации лифтов. В стандартном лифте не должно находиться более восьми человек, а самостоятельное вскрытие дверей строго запрещено. В случае неисправностей или аварий необходимо обращаться к диспетчеру.